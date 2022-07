Olaf Schmitt aus Calbe vermisst Planbarkeit während Corona

Olaf Schmitt, Betreiber einer Pension und eines Sonnenstudios in Calbe, wünscht sich in der Zukunft wieder mehr Planbarkeit für seinen kleinen Betrieb.

Calbe - Die Wirtschaft leidet unter der Corona-Pandemie. Einer der betroffenen Unternehmer ist Olaf Schmitt in der Saalestadt Calbe. Bis vor dem Ausbruch der Pandemie betrieb er neben einer Pension ein Sonnenstudio und eine Sauna und eine Bar. Die Öfen in der in der Bevölkerung beliebten Sauna sind schon lange aus. Schmitt spricht über sein Leben als Unternehmer während der Pandemie.