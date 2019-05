Oldtimer auf Tour

Bei der „Stadtwerke-Rallye Schönebeck-Bernburg“ werden die Oldtimer am Sonnabend, 13. Juli, durch den Salzlandkreis rollen. Start ist in Calbe, Zwischenstationen sind in Bernburg und Aschersleben, nachmittags gibt es einen längeren Stopp am Ringheiligtum Pömmelte. Rallyeleiter der Einladungsveranstaltung ist Helmut Marx.

Bereits am Freitag, 12. Juli, können die Fahrer mit ihren Schmuckstücken anreisen. Ab 15.30 Uhr erfolgt am Salzlandmuseum die Ausgabe der Unterlagen und die Einweisung. Wer erfahren möchte, was ihn am Tag darauf erwartet, kann dem Ringheiligtum-Vortrag zuhören.

Oldtimer-Freunde aufgepasst: Am 12. Juli stehen die rollenden Raritäten von 15.30 bis 17.30 Uhr auf dem Marktplatz Bad Salzelmen zum Anschauen und Fachsimpeln.(hl)