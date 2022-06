Orgelkonzerte in Barby, Tornitz und Kleinmühlingen stehen bevor

Die Rühlmannorgel in der Marienkirche in Barby.

Barby/Tornitz/Kleinmühlingen - Im Rahmen des 16. Rühlmannorgel-Festivals konzertieren Kantor Matthias Müller aus Ostfriesland und Tenor Pedro Cuadrado aus Sevilla in Spanien am Donnerstag, 16. September, ab 19 Uhr in der St. Marienkirche in Barby.