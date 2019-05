Linke und SPD begehen den 1. Mai am Bierer Berg und in Bad Salzelmen.

Schönebeck l Volksfeststimmung gab es in Schönebeck mal wieder zum Tag der Arbeit. Ein bisschen Politik, aber nicht zu viel, umrahmt von Musik, Bratwurst und Bier gab es bei den beiden Parteien Linke und SPD.

So lud die Linke zur 1.-Mai-Veranstaltung wieder in den Heimattiergarten Bierer Berg ein, so wie es bereits seit mehr als 20 Jahren Tradition ist. Geboten wurde das sprichwörtliche bunte Programm, darunter die Turnerinnen von Union und die Crazy Girls aus Bördeland. Neben Live-Musik gab auch noch die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sabine Dirlich, eine Kostprobe ihrer Gesangskünste zum Besten. Aber braucht es den Tag der Arbeit jenseits des freien Tages heutzutage überhaupt noch? Aus Sicht der Linken offenbar schon. „Wir haben immer noch ungleiche Verteilung der Arbeit und immer noch keinen gleichen Lohn“, sagte Sabine Dirlich, Fraktionsvorsitzende der Linken sowohl im Schönebeck Stadtrat als auch Kreistag. „Ostdeutsche verdienen immer noch weniger als Westdeutsche, Frauen weniger als Männer.“ Auf der anderen Seite würden Frauen viel mehr Hausarbeit und Erziehungsarbeit leisten, die aber viel schlechter anerkannt werde. Auch mehrere Gewerkschaften und der Autoclub Europa (ACE) präsentierten sich am 1. Mai im Heimattiergarten Bierer Berg.

Ähnlich sieht man das bei der Schönebecker SPD, die zum 1. Mai zum Familienfest nach Bad Salzelmen geladen hatte. „Es gibt immer noch zu viele Menschen, die nicht richtig von ihrer Arbeit leben können“, sagte Petra Grimm-Benne, Arbeitsministerin von Sachsen-Anhalt. Vor allem die Arbeit von Ostdeutschen und Frauen werde nicht ausreichend gewürdigt. Das müsse sich in Zukunft noch dringend ändern.

Die Sozialdemokraten laden bereits seit mehreren Jahren am Tag der Arbeit zum Familienfest nach Bad Salzelmen ein. „Es werden keine große Reden gehalten. Wir unterhalten uns lieber direkt mit den Leuten. Und das kommt auch gut an“, sagte René Wölfer, Ortsvereinsvorsitzender der Schönebecker Sozialdemokraten.

Und auch wenn seine eigene Partei den Tag der Arbeit traditionell nicht besonders begeht, stattete Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) sowohl den Linken am Bierer Berg als auch den Sozialdemokraten in Bad Salzelmen einen Höflichkeitsbesuch bei ihren jeweiligen Veranstaltungen ab.