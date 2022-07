Pflegeheime: Ohne Test kein Weihnachtsbesuch in Schönebeck

Nur unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Bewohner von Pflegeeinrichtungen trotz Pandemie auch an den Weihnachtstagen Besuch empfangen.

Schönebeck/Gnadau - Ein weiteres Jahr in Folge wird das Weihnachtsfest im Jahr 2021 anders werden, als gewohnt – besonders für die Bewohner von Pflegeeinrichtungen und deren Angehörige. Denn wo vor der Pandemie gerade in den Weihnachtstagen viele Besucher ein- und ausgegangen sind, sind Besuche an Zugangsvoraussetzungen gebunden.