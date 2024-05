In Calbe mussten drei Kindergärten nach Drohanrufen evakuiert werden. Jeder von ihnen hatte einen Drohanruf erhalten. Bis in den Abend hinein ging die Polizei der Sache auf den Grund. Im Einsatz war auch ein Spürhund.

Nach Drohanrufen in Calbe: Drei Kitas am Donnerstagnachmittag evakuiert

Calbe – Drohungen per Telefon haben am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei in Calbe ausgelöst. Betroffen waren drei Kindertagesstätten, die evakuiert und anschließend von den Einsatzkräften, die am Abend immer vor Ort waren, durchsucht wurden.