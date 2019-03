Der von der Polizei im Salzlandkreis gesuchten Waldemar Fleischmann wurde am Montagnachmittag leblos auf einem Feld in Gnadau aufgefunden. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Suche nach dem 86-jährigen Mann aus Gnadau hat ein trauriges Ende gefunden: Der Mann wurde tot auf einem Feld entdeckt.

Gnadau l Der von der Polizei im Salzlandkreis gesuchte Waldemar Fleischmann wurde am Montagnachmittag leblos auf einem Feld in Gnadau gefunden. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Salzlandkreises übernommen. Ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache wurde eingeleitet.

Nähere Angaben zur Todesursache kann die Polizei erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens machen.

Der 86-Jährige wurde seit Sonnabend vermisst und war zuletzt im Altenpflegeheim in Gnadau gesehen worden.