Polizeieinsatz Was passierte beim Überfall auf die Greenline-Tankstelle in Schönebeck?

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Freitagmorgen in Schönebeck. Dort war an der Magdeburger Straße die Greenline-Tankstelle überfallen worden. Wieso sich die Polizei bisher in Schweigen hüllt.