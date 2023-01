Polizist aus Calbe über perfide Betrugsmaschen

Für die Polizei gibt es in Calbe vor allem bei Betrugshandlungen einen Schwerpunkt. Der Regionalbereichsbeamte hat hier jede Menge zu tun, wenn sich betroffene Bürger bei ihm melden.

Calbe - Mehrere Schwerpunkte seiner Arbeit gibt es für André Bellmann in Calbe. Der Regionalbereichsbeamte der Polizei ist aktuell allein in Calbe unterwegs. Er warte, dass die zweite Stelle demnächst ausgeschrieben und erneut besetzt werde, damit die Polizei wieder mit zwei Beamten in der Stadt vor Ort für die Bürger unterwegs ist. Trotz des eingeschränkten Personalbestands kümmert sich der Polizist regelmäßig um die täglichen Aufgaben.