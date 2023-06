Das Soziokulturelle Zentrum „Treff“ in Schönebeck feiert eine Premiere. Zum Wechsel in das Jahr 2024 wird eine nachmittägliche Silvesterveranstaltung mit der Humoristin Josefine Lemke stattfinden.

Schönebeck - Sechs Monate sind in diesem Jahr schon dahingestrichen, doch die größten Veranstaltungen stehen noch bevor, vor allem die 800-Jahr-Feier zu Ehren der Stadt Schönebeck. Doch bevor die Feierlichkeiten beginnen, steht auch schon fest, wie das Jahr 2023 enden wird: Das Soziokulturelle Zentrum „Treff“ wird mit Josefine Lemke die erste Silvesterveranstaltung des Kulturzentrums zur Abrundung des Jahres geben.

Seit 25 Jahren ist Josefine Lemke selbstständig als Humoristin tätig. Mit ihrem Witz und Charme bringt sie oft tausende Menschen an Bord von Kreuzfahrtbooten zum Lachen, doch ihre Karriere begann genau hier im „Treff“. „Für mich ist der ’Treff’ wie ein Wohnzimmer und diese gemütliche Atmosphäre soll auch bei der Silvesterfeier beibehalten werden. Da, wo für mich alles begann, endet das Jahr 2023“, erklärt sie.

Mit einem abwechslungsreichen Programm fängt Josefine Lemke dabei die Eindrücke dieses Jahres ein und dichtet unter anderem auch neue Texte für bekannte Lieder. So entsteht aus dem bekannten Lied „100 Mal Berlin“ von Helga Hahnemann eine Persiflage derzeitiger politischer Ereignisse. Unterhaltung sei laut der Humoristin die beste Medizin, um sich aus den turbulenten Zeiten zu helfen.

Silvester im „Treff“: Neujahrsüberraschung darf nicht fehlen

Neben einem gemütlichen Nachmittag mit Getränken und „Knallereien mit Wortwitz“, wie Margitta Fleischer, Mitarbeiterin im Soziokulturellen Zentrum, treffend sagt, dürfen sich alle Gäste auf eine kleine Neujahrsüberraschung freuen.

Die genauen Veranstaltungszeiten sind auch schon bekannt: Zwei jeweils eineinhalbstündige Silvesterfeiern um 14.30 und 17.30 Uhr (Einlass ist eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn) werden am letzten Tag des Jahres stattfinden. Für 18 Euro bietet das musikalisch-humorvolle Programm allen Interessierten einen wundervollen Nachmittag vor der Jahreswende. Aber aufgepasst: Laut den Initiatoren können nur circa 60 Leute im Saal des „Treffs“ Platz nehmen. Wer also noch gute Plätze bei der Veranstaltung ergattern möchte, sollte sich beim Soziokulturellen Zentrum „Treff“ telefonisch unter (03928)67522 oder 01525/3400340 oder per E-Mail an info@skztreff.de melden.