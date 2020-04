Derzeit ist des öfteren im Dunkeln eine Art Lichterkette im Himmel über dem Salzlandkreis zu sehen. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Schönebeck l Wie an einer Perlenschnur gereit bewegen sich derzeit zu bestimmtem Zeiten leuchtende Punkte durch das Himmelsbild. Kleine Ufos? Eine neue Spionage-Aktion? Schnell fallen die wildesten Spekulationen. Aber manchmal ist die Antwort harmloser als man denken mag. Und zugleich kann sie aber auch sehr interessant sein.

Das, was dort als eine Art leuchtende Perlenkette durch den Himmel fliegt, ist zunächst ungefährlich. Es handelt sich um Satelliten. Allerdings nicht um ganz normale von der NASA oder anderen Weltraumorganisationen, sondern um die von Tesla-Chef Elon Musk. Der Unternehmer baut und verkauft nämlich nicht nur teure Elektroautos sondern vertreibt sich auch mit seinem 2002 gegründeten Raumfahrtunternehmen namens "SpaceX" die Zeit.

Diese Satelliten, die derzeit immer wieder abends und morgens am Himmel sichtbar sind, werden unter der Mission "Starlink" ins Weltall geschossen. Sie werden aufgrund ihrer Beschaffenheit sehr hell angeleuchtet und heben sich deswegen von anderen Himmelskörpern ab. Die ersten Satelliten des Projektes wurden bereits im vergangenen Jahr, zuletzt aber 60 Stück am 18. März 2020, ins All befördert.

Zehntausende Satelliten geplant

Die Trägerrakete "Falcon 9" hat die als Art Paket geschnürte jeweils rund 260 Kilogramm schwere Technik vom Weltraumbahnhof in Florida auf etwa 280 Kilometer Höhe gebracht und ausgesetzt. Derzeit kreisen schon hunderte Satelliten von Musk in 550 Kilometer Höhe um die Erde, in einer ersten Ausbaustufe des Projektes sollen schon bald mehr als 1500 unterwegs sein. Aber Elon Musk hat noch mehr vor, er plant mit zehntausenden. Der Tesla-Chef will damit schnelles Internet selbst in den entlegensten Ecken der Welt ermöglichen. Aich dort, wo faktisch niemamd eine Internetleitung legen kann, wird über Satellit diese Art der Kommunikation möglich sein. Trotz zunehmender Konkurrenz ist der Tesla-Chef damit auf dem besten Weg zum größten Satellitenproduzenten.

Ein Umstand, der bei einigen Astronomen für Skepsis und Beunruhigung sorgt. Warum, ist für René Neumann von der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg schnell erklärt: „Der Einsatz dieser Satelliten hat den Effekt, dass die Forschung letztendlich gar nicht mehr wirklich arbeiten kann". Denn die Satelliten hinterlassen auf Bildern und Forschungsergebnissen ihre Spuren. „Der Himmel wird dadurch nie mehr so sein wie vorher", so der Astronom gegenüber der Volksstimme. Die professionelle Astronomie werde dadurch geschädigt.

Doch das ist nur ein Punkt. Zu dieser „optischen Verschmutzung" des Weltraums komme noch die eigentliche Verschmutzung durch die Geräte – Stichwort Weltraumschrott – und die erhöhte Kollisionsgefahr hinzu. Neumann spricht von einem möglichen Domino-Effekt, wenn eines der Geräte aus der Bahn gerät. Die Höhe von 550 Kilometern sei auch deswegen angesetzt, weil unter 450 Kilometern bereits andere Satelliten oder beispielsweise die Raumstation ISS unterwegs seien. „Die Satelliten müssen aber erst einmal durch diese Zone mit hoher Verkehrsdichte durch", erklärt er. Das brigt ein gewisses Risiko.

Und was passiert mit den Satelliten, wenn sie nicht mehr funktionieren? Laut „SpaceX" liegt die Lebensdauer eines solches Satelliten bei ein bis fünf Jahren, bevor er zum Verglühen gebracht werden soll.

Eine fragliche Studie

Der Astronom ist nicht der einzige, der das Projekt hinterfragt. Auch global sorgen die Pläne von Elon Musk mancherorts für Skepsis. Das Magazin Spektrum berichtete bereits Anfangs des Jahres von einer bislang nicht veröffentlichten Studie, aus der hervorgehen soll, dass das Satellitenprojekt womöglich gegen US-Umweltrecht verstoßen könnte. Konkret geht es um die Freisetzungserlaubnis der zuständige US-Behörde Federal Communications Commission (FCC), die dem Projekt das grüne Licht erteilt hatte. Ob eine mögliche Klage jetzt aber noch etwas bringen würde, weiß auch René Neumann nicht. Das Projekt "Starlink" ist bereits in vollem Gange. Und auch andere Anbieter - wie das britische Unternehmen "OneWeb" oder Amazon wollen auf diesem Segment mitmischen. „Und dann wird es schon unentspannt, wenn 100.000 solche Minisatelliten herumschweben. Das ist schon echt verrückt", so Neumann.

So wird es in den kommenden Monaten wie auch zuletzt , wenn eine Rakete mit Satelliten beladen in den Himmel geschossen wird, Anfragen dazu bei ihm geben. Gerade nach den Starts sind die „Kettengruppen" am Himmel gut erkennbar und Beobachter wundern sich über die Sichtungen. Es dauere allerdings nicht lange, bis sich die Kettenformation auflöse. Und ob die Satelliten überhaupt bei uns sichtbar sind, hängt davon ab, zu welchem Zeitpunkt und wo sie ausgesetzt werden. Nur im Dunkeln werden sie von der Sonne so angeleuchtet, dass sie auffälig erkennbar sind.

Natürlich spielt auch das Wetter mit. Wer einen Blick riskieren will, wird auf der Internetseite findstarlink.com fündig. Dort müssen nur die Koordinaten des eigenen Standortes eingegeben werden und schon wird die Himmelsrichtung und die Zeit angegeben, in der die Satelliten zu sehen sind.

Die Satelliten Starlink 4, 5 oder 6 sind demnach in Schönebeck und Staßfurt zu folgenden Zeiten ganz gut sichtbar:

2. April 2020 - 5.59 Uhr - von Westen nach Osten (für 5 Minuten)

2. April 2020 - 20.54 Uhr - von Westen nach Osten (für 6 Minuten)

3. April 2020 - 4.50 Uhr - von Süden nach Osten (für 2 Minuten)

3. April 2020 - 21.29 Uhr - Westen nach Osten (für 6 Minuten)

Bereits Mitte 2020 will das Unternehmen das Internet via Starlink-Satelliten in den Staaten nutzen. 1000 Satelliten seien notwendig, um wirtschaftlich damit zu arbeiten, sagte Musk gegenüber dem Portal Spacenews. Ob Corona dem einen Strich durch die Rechnung macht, bleibt aber offen.