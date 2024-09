Nach dem Gottesdienst genossen die Besucher am Samstag ein ganz besonderes Konzert in der Eggersdorfer Kirche. Gäste waren Manuel Schmid, Gabi und Amadeus Eidner.

Eggersdorf. - Wenn am zweiten Sonntag im September der Tag des Denkmals begangen wird, dann feiert die Eggersdorfer Kirchgemeinde immer ihr Turmfest. Und das bereits seit 31 Jahren. Das Ziel dieses Tages besteht in der Denkmalpflege und dem Hervorheben des kulturellen Erbes. Viele Besucher folgten am Sonntag der Einladung der Eggersdorfer Kirchgemeinde.