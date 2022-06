Rat soll Weg für Wohngebiete in Welsleben frei machen

Bald auch die ganze Küche: Am Ortsrand von Welsleben an der Magdeburger Straße sind die beiden alten Blöcke schon verschwunden. Fünf Einfamilienhäuser sollen hier stattdessen entstehen. Das Foto ist im Mai 2021 aufgenommen worden.

Biere/Welsleben - Der Gemeinderat beschäftigt sich diesen Donnerstag (26.08.2021) wieder mit den zwei neuen Wohngebieten in Welsleben – eines am nördlichen Ortsrand und eines an der Grundschule, zwischen Neustädter und Magdeburger Straße. An der Magdeburger Straße sollen etwa fünf Einfamilienhäuser entstehen. Zu den ausgelegten Plänen gab es keine Hinweise von Bürgern. Die Anmerkungen von Telekom und Salzlandkreis wurden berücksichtigt. Der Bebauungsplan soll in der Sitzung beschlossen werden. Im Wohngebiet „An der Neustädter Straße“ sollen ebenfalls mehrere Gebäude entstehen. Hier ist nach Hinweisen von Landesverwaltungsamt und Landkreis ein zweiter Entwurf nötig, den ein Planungsbüro bereits erarbeitet hat.