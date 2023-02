Ein Mann aus Magdeburg soll versucht haben Kupferrohre von einem Blockkraftheizwerk in Schönebeck zu stehlen. Wie schon mehrfach in seiner kriminellen Karriere, schlug er fehl. Nun ist er am Amtsgericht Schönebeck angeklagt.

Schönebeck - Ein 45-jähriger Magdeburger ist im Amtsgericht Schönebeck angeklagt. Ihm wird versuchter schwerer Diebstahl in Tateinheit mit Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll in einer Septembernacht 2021, gegen 2.50 Uhr, versucht haben, Regenfallrohre vom Blockkraftheizwerk eines örtlichen Energieversorgers zu demontieren und zu stehlen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dabei soll er einen Schaden in Höhe von 1690 Euro angerichtet haben.