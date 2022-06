Calbe (thf) - Die Saale sorgt in diesen Tagen wieder für ein Grundrauschen in der Stadt Calbe, wenn die Wassermassen über das Wehr fallen. Allerdings dürfte das Rauschen in den kommenden Tagen schwächer werden. Der Flusspegel sinkt seit Tagen. Betrug der Pegel bei Calbe vor einer Woche noch knapp sechs Meter, wird er morgen voraussichtlich gut eineinhalb Meter tiefer liegen.