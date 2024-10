Drittklässler der Akener Grundschule „Werner Nolopp“ hatten sich auf den Weg zur Bockwindmühle in Sachsendorf gemacht. Was die Kinder dabei besonders begeistert hat.

Lehrerin Anja Schwan und ihre Drittklässler der Akener Grundschule „Werner Nolopp“ am Sterz der Bockwindmühle. Die Kinder machten ihren Wandertag nach Sachsendorf.

Sachsendorf/Aken/VS - Wenn die Drittklässler der Akener Grundschule „Werner Nolopp“ einen Wandertag machen, heißt der nicht nur so. „Wir sind mit dem Bus von Aken nach Köthen gefahren und dann mit der Bahn bis Sachsendorf“, erzählt Lehrerin Anja Schwan.

Wandern, Katzen, Kegelbahn

Vom Bahnhof bis zur Bockwindmühle wurde dann durch die herbstlich-bunte Natur gewandert. Am Ziel warteten schon die Mitglieder des Mühlenvereins. Vorsitzender Martin Häniche führte die Kinder durch die alte Windkraft und erklärte Mahlstein, Ruten, Mühlenbock, Katzenloch und Co. Besonders letzteres fanden die Kinder „süüüüß“, weil vormalige Windmüllergenerationen Katzen quasi als tierische Mitarbeiter beschäftigten, um die Schar der Mäuse in Schach zu halten.

Mühlenvereinsvorsitzender Martin Häniche zeigt den Kindern verschiedene Getreidesorten. (Foto: Thomas Linßner)

Ein weiteres Argument, von Aken nach Sachsendorf zu reisen, war die Kegelbahn am Fuße der Windmühle. Hier hatten sich Ulla Häniche, Ernst Treffkorn und Dieter Sablottny in Position gebracht, um das quirlige Treiben zu betreuen. Derweil die Neunjährigen im hölzernen Oberstübchen die Getreidesorten lernten, tobte an der Kegelbahn und auf dem grünen Rasen der Rest der Klasse wie die jungen Fohlen herum.

Video zum Müllerhandwerk

Lehrerin Anja Schwan hatte die Sachsendorfer Mühle und deren „Leistungen“ bei der Einschulung ihres eigenen Kindes kennengelernt und schon mehrfach besucht. Der Mühlenverein startet in solchen Fällen die Vorführungen mit einem Video über altes Müllerhandwerk. Nach der Theorie folgt die Praxis.

Martin Häniche war etwas heiser. Und das aus gutem Grund: Wenn der deutsche Durchschnittsmann rund 15.000 Worte am Tag spricht, waren es bei ihm doppelt so viele. Warum? Es war die sechste Führung in vier Wochen.