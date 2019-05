Wollen mit Blick in die Chronik an das 100-jährige Bestehen von Sachsenland erinnern: Heinrich und Isolde Huke (von links) und Margareta Kugust. Foto: Heike Liensdorf

Die Schönebecker Siedlung Sachsenland gibt es seit 100 Jahren. Nur eine Feier, die gibt es nicht.

Blick in die Historie 1918 stellten Bürger den Antrag, am östlichen Stadtrand 77 Einzel- beziehungsweise Doppelhäuser bauen und verkaufen zu können. Familie August Kugust, die erste Siedler-Familie, bezog am 1. April 1919 ihr Einfamilienhaus. 1935 übernahm Sohn Franz sen. das Grundstück, 1969 dessen Sohn Franz jun. mit Familie. Eine Straße war zur damaligen Zeit nicht vorhanden, nur ein Feldweg. Alte Siedler beschrieben es so: „Der Weg nach Sachsenland im Jahre 1919 war eine einfache Schüttelchaussee und unterlag dem Willen der Ackeranlieger. Im Winter, Herbst und an Regentagen war es kein Vergnügen, den Weg zwischen Friedhof und Sportplatz, die jetzige Sachsenlandstraße zu gehen. Der heutige Hohe Weg als Verlängerung der Böttcherstraße war ebenfalls nicht befestigt und konnte für die Sachenländer nur im Sommer genutzt werden.“ Der Siedlerverein wurde am 1. September 1919 von zwölf Siedlern gegründet. Mit dem Häuserbau wuchs die Zahl, Ende 1923 zählte der Verein bereits 66 Mitglieder. Er hat sich unter anderem dafür eingesetzt, gehbare Wege nach Schönebeck zu schaffen. Zur Siedlung Sachsenland gehörten 1936 die Blumen-, Flieder-, Sachsenland- und Pappelstraße. 1937/38 entstand die Edelweißsiedlung. Dazu gehörten ab Heckenweg die verlängerte Blumen- und Fliederstraße bis zur Salzburger und Kärtner Straße. Ebenfalls zu dieser Zeit wurde die Dankopfersiedlung erbaut mit Siedler-, Innsbrucker, Liebensteiner, Steiermärker, Salzburger, Kärtner Straße und Wiener Platz. Am 28. Juli 1935 erfolgte der Spatenstich für das Siedlerheim Sachsenland, Fertigstellung war im Frühjahr 1936. Viel ist in Eigenleistung passiert. Die Siedler züchteten Kaninchen, hatten Bienen, tauschten Pflanzen und Obst untereinander aus. In überlieferten Zeilen wird erwähnt, dass 1924 62 Mitglieder 85 Ziegen gehalten haben. Ende der 1960er Jahre wurde der Wiener Platz ausgebaut. Die Vereine Sachsenland und Felgeleben hatten großen Anteil daran. Mit viel Eigenleistung entstanden für die Anwohner von Pappel-, Blumen- Sachsenlandstraße, Flieder- und Heckenweg Fußwege. 1987/88 erfolgte die Betonierung von Blumen-, Pappel- und Steiermärker Straße sowie Flieder- und Heckenweg einschließlich der Fußwege. Das 50- und das 70-jährige Bestehen der Siedlung wurden groß gefeiert. Doch nach der Wende fiel erst einmal alles auseinander. 1997 gründete sich ein neuer Siedlerverein mit 54 Mitgliedern. Sie sahen sich moralisch verpflichtet, eine Feier zum 80-Jährigen auszurichten. Nach 80 Jahren Siedlung Sachsenland erfolgte auch der Anschluss an die Kanalisation. Übrigens: Die Siedler hatten auch eine Hymne. Hier die erste Strophe und der Refrain: „Wir sind die Sachsenländer, wir bilden uns was ein. Es kann nicht jeder Affe ein Sachsenländer sein. Halli, hallo, halli, hallo, wir Sachsenländer wir sind froh.“ Quelle: Chronik anlässlich 80 Jahre Siedlung Sachsenland

Sachsenland l Die ersten Siedler – Familie August Kugust – haben im April 1919 ihr Haus bezogen, im September 1919 hat sich der Siedlerverein gegründet. Das 50-jährige Bestehen ist gefeiert worden, das 70- und 80-Jährige auch. Doch im 90. Jahr hat sich der Verein aufgelöst, da sich kein Vorsitzender mehr gefunden hatte. Nun gibt es die Siedlung ein Jahrhundert. Daran möchten Margareta Kugust sowie Isolde und Heinrich Huke erinnern und laden die Volksstimme zum Gespräch ein. Von Seiten der Stadt ist aufgrund der klammen Kassen nichts an Feierlichkeiten geplant (wir berichteten).

Margareta Kugust hat eine ganz besondere Verbindung zu Sachsenland. Sie wohnt seit 1969 im ersten Haus, das in der Siedlung bezogen wurde. „Das ist das Elternhaus meines Mannes, er ist 1931 hier in der Siedlung geboren“, erzählt die agile 83-Jährige. Gebaut worden ist das Haus an der Lindenstraße. „Aber als in Bad Salzelmen gebaut worden ist, haben sie Wert auf ,Linden‘ gelegt, sicherlich wegen des Lindenbades“, weiß Margareta Kugust noch. Deshalb sei daraus die Fliederstraße geworden.

Sachsenland ist Heimat

An dieser wohnen auch Isolde und Heinrich Huke. Sie haben das Haus 1965 gekauft. Für alle drei ist Sachsenland „Heimat“, wie sie betonen. Sie erinnern sich an viele schöne Jahre im Siedlerverein, denken gern an den einstigen Zusammenhalt der Sachsenländer. Den gebe es seit Jahren nicht mehr. Das bedauern sie sehr.

Jahrzehntelang hat sich Margareta Kugust im Siedlerverein eingebracht, war Schriftführerin. Noch heute zeugen viele Ordner davon und die Chronik, die anlässlich 80 Jahre Siedlung Sachsenland 1999 zusammengestellt worden ist. Beim Blättern in der Vergangenheit und Anschauen der Bilder kommen die drei gleich ins Plaudern und Erinnern. Warum damit keinen Lichtbildervortrag bestreiten? – Wo denn, fragen sie. Das Siedlerheim sei schon lange nicht mehr nutzbar. Heinrich Huke wolle die Dokumente und Fotos digitalisieren und dem Stadtarchiv zur Verfügung stellen, damit diese für die nächsten Generationen sicher aufbewahrt werden können. „Wir wollen, dass das nicht in Vergessenheit gerät“, so Margareta Kugust. Allerdings sei nirgends aufgeschrieben, wie es eigentlich zu der Siedlung kam, woher der Name kommt. „Ich schätze, aus der Not heraus. In der Stadt ist nicht genug Platz gewesen, die Menschen wollten Selbstversorger sein. Hier hatten sie genügend Platz“, kann sich Heinrich Huke nur erklären.

Frauen waren daheim

Der heute 78-Jährige weiß noch genau, dass, als er und seine Frau hierher gezogen sind, fast keine Frau in der Siedlung einer Berufstätigkeit nachgegangen ist. Alle hatten einen großen Garten, viele Tiere, manche 40 Hühner. Der Siedlerverein kümmerte sich – von der Baumschnitt-Schulung bis zum Hühnerfutter-Angebot. „Da meine Frau arbeiten gegangen ist, haben wir oft gehört, sie solle lieber den Garten machen“, erzählt er schmunzelnd. Doch nach und nach seien auch andere Frauen arbeiten gegangen. „Da ist aus vielen einst bewirtschafteten ein Naturgarten geworden.“

Für Margareta Kugust ist das 70-jährige Bestehen in besonderer Erinnerung geblieben. Es habe einen großen Umzug gegeben. Sie sei mit einem Stuhl-Schlitten dabei gewesen. Auf dem Stuhl, der auf dem Schlitten mit Rädern befestigt war, sollte die damals fünfjährige Enkelin sitzen. „Aber sie wollte partout nicht“, erzählt sie lachend. Nach dem Umzug habe der Schlitten eine neue Bleibe gefunden – im Schönebecker Museum. Und eines betont die 83-Jährige: „Ich lege großen Wert darauf, dass ich in Sachsenland und nicht in Felgeleben wohne.“ Die Siedlung Sachsenland gehört zum Stadtteil Felgeleben.