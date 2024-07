Der Salzlandkreis grenzt an eine FSME-Risikoregion – den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Wie kann man sich gegen die durch Zecken übertragene Krankheit schützen?

Schönebeck/Staßfurt. - Zecken. Sie sind nicht nur lästige Blutsauger, die bei so manchem Ekel auslösen. Die kleinen Tiere können auch ernstzunehmende Krankheiten wie das Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus (FSME) oder Lyme-Borreliose übertragen. Der Salzlandkreis ist zwar keine ausgewiesene Risikoregion, grenzt jedoch an einer – den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Und da sich die Natur nicht sonderlich um Kreisgrenzen schert und Erkrankungen auch in nicht gesondert ausgewiesenen Gebieten vorkommen, folgen die wichtigsten Hinweise: Wie erkennt man FSME oder Borreliose und wie kann man sich schützen?