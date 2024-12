Manchmal ist die Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk zeitaufwendig und unbefriedigend. Dabei gibt es in Schönebeck auch Platz für regionale Geschenkideen.

Schenken leicht gemacht: Was bei Händlern in Schönebeck besonders gefragt ist

Verschiedenste Geschenkkisten und Themenkörbe mit regionalen Produkten haben Dana Moritz und Jeff Lammel im Kurpark im Angebot. Zudem gibt es noch weitere geeignete Adressen für den Geschenkekauf in Schönebeck.

Schönebeck. - In zwei Wochen ist es soweit: Heiligabend. Das bedeutet zusammenkommen, die Zeit mit den Liebsten verbringen und – natürlich gehört das dazu – Geschenke austauschen. Doch manchmal tut sich der eine oder andere vielleicht schwer damit, etwas passendes für Familie, Partner oder Freunde zu finden. Die Volksstimme hat deshalb bei Händlern vor Ort nachgefragt: Was sind die Renner im Weihnachtsgeschäft und was sind klassische Präsente aus der Region?