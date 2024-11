Mit einer Axt soll ein 44-Jähriger in Schönebeck einen anderen Mann schwer verletzt haben. Im Landgericht soll geklärt werden, ob der Beschuldigte dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung muss.

Am Landgericht in Magdeburg findet das Sicherungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung statt.

Schönebeck/Magdeburg. - Die Frage, ob ein 44-jähriger Mann aus Schönebeck aufgrund einer psychischen Erkrankung eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, ist das zentrale Thema in einem Verfahren im Magdeburger Landgericht. Dort wurde am Freitagvormittag das Verfahren eröffnet, in dem entschieden werden soll, ob eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt. Dem Schönebecker wird vorgeworfen, Ende Mai mit einer Axt mehrfach auf einen anderen Mann eingeschlagen zu haben. Seitdem ist der 44-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.