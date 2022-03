Schönebeck: Darum lassen sich Hunderte beim Roten Kreuz impfen

Zahlreiche Booster-Impfungen hat das Deutsche Rote Kreuz am Freitag in Schönebeck verabreicht. Doch warum wenden sich die Impfwilligen nicht an die Hausärzte?

Jürgen Rode hat sich im bei der Impf-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes in Schönebeck „boostern“ lassen, also seine Corona-Schutzimpfung aufgefrischt.

Schönebeck - Schon wenige Minuten nach 10 Uhr hat sich am Freitag in den Hallen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck eine kleine Menschenschlange gebildet. Wie lässt sich der Andrang erklären?