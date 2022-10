Schönebeck: Das können die digitalen Schaukästen von SWB und Stadtwerken

Aktuelle Nachrichten, der Wetterbericht, Infos des ÖPNV und Spiele - was können die digitalen Schaukästen, die von SWB und Stadtwerken in den ersten Häsuern in Schönebeck installiert wurden?

Schönebeck - Den Wetterbericht für die nächsten Tage einsehen, aktuelle Informationen des öffentlichen Personennahverkehrs beziehen oder einen Überblick über die derzeitige Nachrichtenlage gewinnen – all das können nun die Bewohner des Wohnquartiers Am Schillergarten in Schönebeck. Dort haben die Städtische Wohnungsbau GmbH (SWB) in Kooperation mit den Stadtwerken Schönebeck nämlich die ersten digitalen Schaukästen installiert. Im Hausflur der Gebäude finden sich nun die Touch-Bildschirme.