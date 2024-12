Zum fünften Mal wurden Menschen in das Parkhotel zur Weihnachtstafel in Schönebeck eingeladen.

Schönebeck. - Geschenke, ein bunt geschmückter Raum und die dazu die passende Musik – kurzum ein Fest in entspannter Atmosphäre. Bei so einem Ambiente lässt es sich ein paar Stunden verbringen und vielleicht auch das ein oder andere Lächeln zaubern. Eine solches Fest wurde auch in diesem Jahr im Parkhotels des Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Schönebeck gefeiert.