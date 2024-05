Anhaltende Regenfälle, Unwetterwarnungen und aufgeweichte Böden lassen ein Kinderfest zum Kindertag, am 1. Juni, nicht zu. Entsprechend musste die Stadt reagieren. Doch ein Ausweichtermin ist nun bekannt.

Schönebeck. - „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, das Fest am heutigen Sonnabend abzusagen“, erklärt Frank Nahrstedt, Pressesprecher der Stadt Schönebeck. Das geplante Kinderfest auf der Salineinsel am 1. Juni wird also nicht wie geplant stattfinden.