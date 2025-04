Schönebeck. - „Der Breiteweg am Markt ist so schön geworden. War nicht einmal angedacht, noch weiter in Richtung Barbyer Straße zu bauen?“, fragte in dieser Woche eine Leserin am Volksstimme-Telefon nach. Sie freue sich vor allem immer wieder, wie sauber und hell dieser erste neu gestaltete Teil der Straße aussehe. „Jetzt kommen erst richtig die schönen Fassaden der alten Häuser zum Vorschein.“

