Große Gefahr Schönebeck: Kinder überqueren die Bahngleise und sorgen so für Vollbremsungen von Zügen

Es ist dramatisch und gefährlich, was sich am Dienstagabend in Schönebeck ereigent hat. So liest es sich auch im Bürgermelder. Drei Kinder überquerten die Bahngleise, um schneller Richtung Pumptrackanlage zu können. Mindestens ein Zug musste deswegen bremsen.