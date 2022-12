Schönebeck:Mit Unterstützung von Boxer Axel Schulz über 10.000 Euro für krebskranke Kinder gesammelt

Schönebeck - Satte 10.350 Euro sind beim Promi-Grillen am Samstagnachmittag auf dem Gelände des E-Centers in Schönebeck zusammengekommen. Das Geld geht komplett an den Verein „Blaue Nase hilft“, der krebskranke Kinder und ihre Familien finanziell unterstützt und für die Stammzellenspende wirbt. Für die gute Sache stellten sich unter anderem Ex-Profi-Boxer Axel Schulz, Box-Promoter Ulf Steinfurth und der mehrfache WBO-Box-Weltmeister Robert Stieglitz an den Grill. Tatkräftige Unterstützung leistete dabei auch die Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck.