Schönebeck - Der Ball liegt nun bei der Schirm GmbH, nachdem die Mitarbeiter ihre Position klargemacht haben. „Das ist ein klares Signal an die Geschäftsführung“, sagt Jan Melzer von der IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE). Am Sonnabend hatte die Gewerkschaft aufgerufen, an einer Protestaktion vor dem Werk der Schirm GmbH in Schönebeck teilzunehmen. „Das ist die gelbe Karte“, erklärt Jan Melzer.