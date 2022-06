Schönebeck: Neue Selbsthilfegruppe für Eltern von ADHS-Kindern

In Schönebeck wurde kürzlich ADHS-Selbsthilfegruppe gegründet. Die Mutter eines nicht nur von ADHS betroffenen Kindes erklärt, warum der Austausch untereinander so wichtig ist.

Schönebeck - Sich zu konzentrieren fällt Tim (Name geändert) aus Schönebeck unglaublich schwer. Und das weiß er auch selbst, berichtet seine Mutter Maria Rudsinski (Name geändert). Der 11-jährige Schüler hat ADHS. Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Charakteristisch für diese psychische Erkrankung, die insbesondere bei Kindern und Jugendlichen auftritt: Hyperaktivität in Form von übersteigertem Bewegungsdrang, Unaufmerksamkeit und Impulsivität durch unüberlegtes Handeln. Charakteristika, die Tim auch in der Schule, die er in Anwesenheit einer Schulbegleiterin besucht, aufweist und die ihm sein eigenes Leben und auch das seines Umfelds deutlich erschweren.