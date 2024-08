Schönebeck. - „Ich hatte einen anonymen Brief an der Tür kleben. Ich solle aufhören, die Vögel zu füttern“, berichtet eine Volksstimme-Leserin aus Schönebeck. Auf ihrem Balkon hat sie regelmäßig Sperlinge und auch Tauben gefüttert. Das ist jedoch offenbar anderen Bewohnern des Mehrfamilienhauses nicht so recht. „Wenn ich das auf meinem Balkon mache, gibt es doch nichts dagegen einzuwenden. Ich will mich ja nur um die Tiere kümmern“, meint die Leserin. Doch darf sie das eigentlich?

