Blaulicht Schönebeck: Unbedacht in Lebensgefahr - Warum Klettern auf Brücken kein nachahmungswürdiger Zeitvertreib ist

In Sachsen-Anhalt und einigen weiteren Bundesländern haben am Anfang der Woche die Osterferien begonnen. Bei dem etwas besserem Wetter bietet sich also auch die Chance, die Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Allerdings sollten die Beschäftigungen nicht das eigene Leben gefährden, wie am Montagabend in Schönebeck.