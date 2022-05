Schönebeck: Wann wird Fabrik von „Florida-Eis“ gebaut?

Der Eishersteller „Florida-Eis“ plant den Bau einer neuen Fabrik in Schönebeck. Der alte Zeitplan - mit Baubeginn im Mai - kann aber nicht eingehalten werden. Wann wird gebaut?

Der Eishersteller "Florida-Eis" will in Schönebeck eine neue Fabrik errichten. Es wird aber wohl später gebaut, als zunächst beabsichtigt.

Schönebeck - Dass der Berliner Eis-Hersteller „Florida-Eis“ in Schönebeck ein neues Werk hochziehen will, wurde bereits Mitte März bekannt. Noch im Mai sollten die Bauarbeiten im Industriepark West beginnen, so damals die sportliche Prognose. Doch das war wohl etwas zu sportlich, schließlich ist von großen Bauarbeiten im Industriegebiet Schönebecks noch nichts zu sehen. Wie ist der Zeitplan für den Bau der Speiseeis-Fabrik?