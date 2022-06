Schönebeck: Weihnachtsmarkt-Premiere im Kurpark muss ausfallen

Bad Salzelmen - Wie schön wäre es gewesen, hätte es im Jahr 2021 wieder einen Weihnachtsmarkt in Schönebeck gegeben. Doch weder die Märkte vor dem Schönebecker Rathaus und vor dem Salzlandmuseum finden statt, noch der weihnachtliche Bierer Berg im Heimattiergarten. Allesamt sind sie abgesagt wegen Corona – der erstgenannte schon frühzeitig, die anderen wurden es in der vergangenen Woche. Und eigentlich hätte es in diesem Jahr sogar eine neue Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit geben sollen. Und zwar im Kurpark. Eigentlich.