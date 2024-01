Im Mehrgenerationenhaus in Schönebeck findet jetzt jeden Mittwoch das Revival-Café statt. Älte Laptop- und Nitevook-Modelle sollen hier eine Art Rennessaince erleben und wieder schneller arbeiten.

Schönebeck. - Menschen den Zugang in die digitale Welt erleichtern und alter Technik neues Leben einhauchen – das sind die zwei Kernziele, die mittlerweile jeden Mittwoch im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Schönebeck verfolgt werden. Hier findet nämlich immer ab 14 Uhr das sogenannte Revival-Café statt, teilt Stefan Assig, Projektkoordinator beim MGH, der Volksstimme mit.

Dabei wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, ihre alten Laptops oder Notebooks mitzubringen. Die Technik, die ihre besten Tage vielleicht schon hinter sich hat, wird dann vor Ort unter fachkundiger Anleitung mit einem Linux-Betriebssystem ausgestattet. Linux ersetzt dann also das weithin bekannte Windows von Microsoft. Bei der Umsetzung hilft Ralph Patzwall, der sich seit rund 30 Jahren mit Linux beschäftigt. Das Betriebssystem sei ressourcenschonend und biete sich daher förmlich für ältere Geräte an, sagt Patzwall. Auch eine Einführung und Erklärungen bietet Patzwall dazu an.

Natürlich wird das Gerät damit nicht automatisch zum schnellsten Rechner der Stadt. Doch vor allem für Schreibarbeiten, fürs Surfen im Netz, als Home-Server oder für andere Zwecke könne man ältere Laptops und Notebooks dann noch super nutzen und einen Beitrag dazu leisten, Elektroschrott einzusparen.

Im Vorfeld können natürlich auch alle wichtigen Daten wie Dokumente oder Bilder auf einem USB-Stick gesichert werden.

Das Revival-Café ist ein kostenloses Angebot, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Interesse hat, kann also einfach mittwochs, ab 14 Uhr, mit Laptop oder Notebook ins MGH (Bahnhofstraße 11) kommen.

Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Digitalpaktes des Familienministeriums.