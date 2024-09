Warnungen vor Überschwemmungen in der Region Schönebeck sorgen seit den Katastrophen in den Nachbarländern für Anspannung. So bewerten Anlieger und Wasserwehr die Lage.

Der Fußweg an der Elbe in Schönebeck ist bereits teilweise mit Wasser überschwemmt.

Schönebeck. - Seit vergangener Woche sorgt ergiebiger Dauerregen in Österreich, Tschechien und Polen für eine angespannte Hochwasserlage. Laut dem Stand dieser Woche sollen die Wassermassen in Osteuropa insgesamt mindestens 18 Todesopfer gefordert haben. Auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg hat man sich auf steigende Pegelstände der Elbe und Spree sowie Neiße und Oder vorbereitet. Unklar war jedoch, wie schlimm es hier wird. Wie hoch steigt das Wasser? Wie ist die Lage in Schönebeck?