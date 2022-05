Tourismus Schönebeck will mit neuem Konzept den Tourismus beleben

Schönebecks neues Tourismuskonzept steht. Mehrere Experten aus Schönebeck hatten das 126 Seiten starke Papier in den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit einer Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatung aus München erarbeitet. Am Donnerstagabend wurde es vorgestellt.