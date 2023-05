Hochwasser 2013 Schönebeck: Zahlen sagen frühzeitig Hochwasser-Katastrophe voraus

Am Dienstag auf den Tag genau vor zehn Jahren zeichnet sich erstmals ab, was auf die Anrainer der Elbe zukommen soll: Prognostiziert werden 7,55 Meter am Pegel Barby. Am Ende kommt alles noch viel schlimmer.