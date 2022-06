Schönebecker Amtsgericht: Mann soll in Markt in Calbe eingebrochen sein

Angeklagter im Schönebecker Amtsgericht streitet Einbruch in Calbenser Supermarkt ab. Wie kam seine DNA dann an den Tatort. Er hat eine „süße“ Erklärung.

Ein Magdeburger muss sich im Schönebecker Amtsgericht verantworten. Er soll in einen Supermarkt in Calbe eingebrochen sein und Zigaretten im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen haben.

Schönebeck/Calbe - Hat der angeklagte Magdeburger Kemal Güler (Name geändert) einfach einen „süßen Zahn“ oder war er Beteiligter bei einem gemeinschaftlichen Diebstahl? Dieser Frage geht man im Schönebecker Amtsgericht nach. Dem 35-jährigen Güler wird nämlich vorgeworfen, vor rund zwei Jahren mit weiteren Tätern in einen Supermarkt in Calbe eingebrochen zu sein.