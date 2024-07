Schönebeck/Bernburg/VS - Duisburg hat ihn, der Salzlandkreis braucht ihn, will ihn und hat dafür alle Hebel in Bewegung gesetzt: Einen Flachwassersimulator für die Berufsausbildung von Binnenschiffern. Auch angehende Kapitäne können in einem solchen computergesteuerten Simulator praxisnah üben, bevor sie ihr Schiff im echten Wasser navigieren. Der Salzlandkreis will einen solchen Flachwasserfahrsimulator im Wert von rund 1,8 Millionen Euro für die Berufsbildenden Schulen „Otto Allendorff“ am Standort Schönebeck anschaffen. Ein Fördersatz bis zu 90 Prozent steht in Aussicht, teilt der Kreis in einer Pressemitteilung mit.

Landesschulamt spricht sich für Anschaffung aus

Im bereits laufenden Förderantragsverfahren bekundet das Landesschulamt der Kreisverwaltung in seiner Stellungnahme für die Investitionsbank (IB): „Die Einbindung des vorliegenden Konzeptes in die Strategie des Salzlandkreises zur Stärkung der berufsbildenden Schulen, seine Einordnung in die Standort- und Entwicklungsbedingungen des Landkreises, in den Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt…, die… Passigkeit von Raumbedarf und vorhandener Raumkapazität wurden in einem umfassenden Konzept vom Landkreis vorgelegt, das hiermit aus schulfachlicher Sicht befürwortet wird.“ Heißt vereinfacht gesagt: So ein Simulator wäre sinnvoll. Auch das Bildungsministerium des Landes bestätigt den staatlichen Bildungsauftrag für die Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises, heißt es in der Pressemitteilung.

„Einer Förderung, so wie wir sie schon vor über einem Jahr beantragt hatten, sollte nun hoffentlich nichts mehr im Wege stehen“, kommentiert Landrat Markus Bauer (SPD) beim Erhalt der jüngsten Nachricht. Sie reiht sich ein in eine lange Kommunikationskette, die vor allem Fachbereichsleiterin Anke Meyer geführt hat mit sämtlichen Stellen und Behörden. Bis Monatsende geht die neue Stellungnahme wie nachgefordert, zusammen mit aktualisierten Antragsunterlagen, zur Investitionsbank nach Magdeburg.

Nur zwei Ausbildungsstätten für Binnenschiffer

Der Berufsschulstandort Schönebeck ist einer von überhaupt nur zweien in Deutschland, die Binnenschiffer ausbilden. Seit August 2022 wird auch ein Bildungsgang für Binnenschifffahrtskapitäne/-kapitäninnen als länderübergreifende Fachklasse geführt. Vorausgegangen waren ein Kreistagsbeschluss, die Zustimmung des Bildungsministeriums und Unterstützung aus dem für die Binnenschifffahrt zuständigen Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes. Eine solche Berufsausbildung ist sonst nur noch in Duisburg möglich.

„Seit vielen Jahren bilden wir schon erfolgreich in Traditionsberufen aus und sind nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in anderen Bundesländern sehr gefragt. Die Unterrichtsversorgung ist sehr gut und auch auf die Lernatmosphäre sind wir sehr stolz“, sagt Schulleiterin Astrid Mann.

„Diese Ausbildung wollen wir mit dem Flachwassersimulator für künftige Binnenschiffer auf eine qualitativ neue Stufe heben“, sagt Landrat Markus Bauer: „Wichtig für die Schülerinnen und Schüler im großen, länderübergreifenden Einzugsbereich und für die Unternehmen der Branche zur nötigen Fachkräftesicherung in der Binnenschifffahrt. Natürlich ist es auch wichtig für die weitere Profilierung und Perspektive unserer Berufsschule im ländlich geprägten Raum.“

Berufsbildende Schulen stärken

Die Stärkung der Berufsbildenden Schulen ist eine der Zielsetzungen in der Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030. Als Maßnahmen hierfür sind Investitionen in modernes Ausbildungs-Know-how und die erforderliche Technik, in Ausstattung und moderne Lernmittel vorgesehen. Neben den Berufsbildenden Schulen „Otto Allendorff“ in Schönebeck ist der Salzlandkreis auch Träger der Berufsbildenden Schulen I des Salzlandkreises Wema in Aschersleben.