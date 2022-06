Schönebecker Tourismus im Sommer 2021: Das sagen Verbände und Betriebe

Die zweite Urlaubssaison in der Coronapandemie geht zu Ende. Dank des Camping-Trends fällt das Fazit des Plötzkyer Ferienparks positiv aus. Wenige Touristen übernachteten dagegen im Kurparkhotel. Ein großes Problem hat sich in der Branche verstärkt.

Auch in der Region Schönebeck ist das Campen weiterhin gefragt, sagt der Landestourismusverband Sachsen-Anhalt. Getrübte Stimmung besteht dagegen noch im Kurparkhotel.

Schönebeck - Der Sommer 2021 ist auf der Zielgerade. Ab nächster Woche (13.09.2021) sind auch die langen Schulferien in den letzten beiden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg endgültig vorbei. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, eine zumindest vorläufige Bilanz des Sommer-Tourismus in der Region zu ziehen.