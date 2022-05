Schönebecks Nachtwächter verpasst Kindern Halsgeige

Im Wehrturm an der Schönebecker Pfännerstraße gab es nicht nur den Blick in den Kerker, sondern für die Mutigen auch das Gefühl einer angelegten Halsgeige inklusive.

Bad Salzelmen - Die Sonne ist schon untergegangen. Nur die Laternen erhellen die dunklen Wege im Bad Salzelmener Kurpark noch ein wenig. Doch menschenleer ist der Kurpark an diesem Abend im Herbst 2021 keineswegs. Sogar Kinder sind noch unterwegs. In Begleitung ihrer Familien warten sie ausgestattet mit leuchtenden Laternen und blinkenden Plastikkürbissen am Hexenhäuschen ganz gespannt auf den Schönebecker Nachtwächter. Denn der hatte an diesem Abend zu einer Lichterführung durch Bad Salzelmen speziell für Kinder geladen.