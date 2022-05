Schönebecks Rentnerin Heidrun Werner und die Folgen eines Unfalls

Laut Statistik ein Bild, dass mehrmals am Tag in Deutschland so ähnlich zu beobachten ist.

Schönebeck - Vertrauen ist ein Gut, das sich schwer findet. Ist es einmal verloren, wird es in Zukunft schwierig, dieses wieder aufzubauen. Heidrun Werner (75) hat als Rentnerin bestimmt schon einiges in ihrem Leben gesehen, doch so schwierig wie sich die Zeit nach ihrem Unfall gestaltet hat, ist ihr Leben um eine Episode reicher. Eine Fortsetzungsgeschichte, auf die sie sicherlich gerne verzichtet hätte. Was war passiert?