Schönebecks Stadtbibliothek zieht Zwischenbilanz zur literarischen Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine

Die ersten Bücher in russisch und ukrainisch in der Bibliothek. Paul Schulz

Schönebeck - Vor rund zweieinhalb Wochen hat die Schönebecker Stadtbibliothek dazu aufgerufen, ukrainische und russische Literatur für Kinder und Erwachsene in der Einrichtung zu spenden. So wolle man auch den Menschen, die vor dem Krieg im Osten Europas geflüchtet sind, ein literarisches Angebot machen können. Seitdem sind rund 15 Bücher in russisch beziehungsweise ukrainisch gespendet worden, teilt Annika Kaiser, stellvertretende Bibliotheksleiterin, auf Nachfrage der Volksstimme mit.