In Barby sollen noch in diesem Jahr die vorbereitenden Arbeiten zum Bau eines neuen Supermarktes an der Otto-Beckmann-Straße beginnen. Dafür müssen einige Schrebergärten weichen.

Barby. - „Norbert! Jeh ma’ in dein’ Jarten. Deine Solar-Dusche trippt“, ruft ein gut gelaunter Feuerwehrmann Norbert Newiger zu, der zum Jubiläum der Barbyer Wehr gekommen ist. Der Rufer, der am Grill steht, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kleingarten der Familie Newiger. Der liegt gleich hinter dem Graben am Feuerwehrdepot im Magdeburger Tor.