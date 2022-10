Schreiber schrieben so, wie sie redeten

Die Schreiber des Mittelalters waren angesehene und gebildete Leute. Wie sie in einer Zeit, wo geschrieben wurde wie man redete, die Sprache beeinflussten, macht Zuchauer Altgermanist Dr. Jörn Weinert am Barbyer Lehnbuch deutlich.

Barby/Zuchau - „Mathias Lauwe von grossen muhlingen ist belegen am mitwochen nach Katharine mit eynem won hofe do selbst ist czinset der herschafft des jors ij (2) hüner vnd der kortmannschen iij (3) gr. Idem eynem wusten houff.“ So notierte es ein Schreiber aus Kahla (Thüringen) im Barbyer Lehnbuch, das von 1494 bis 1507 geführt wurde.