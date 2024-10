Schwerer Unfall Mit Auto überschlagen: Zwei Kinder und ein Mann bei Schönebeck verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 246a in Schönebeck wurden am Donnerstagabend laut Polizei drei Personen verletzt. Zwei von ihnen waren nach Angaben der Polizei Kinder. Was bisher sonst noch zum Unfall bekannt ist.