Barby. - In den kommenden Monaten will sich Bürgermeister Jörn Weinert (CDU) mit dem demnächst frisch gewählten Stadtrat in der Frage verständigen, wie die Zukunft des Seeparks Barby gestaltet werden kann. Das bestätigte er auf Nachfrage.