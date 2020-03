Im Salzlandkreis gibt es am Donnerstag mehr Polizeikontrollen. Symbolbild: Martin Rieß

Am Donnerstag führt die Polizei einen Kontrolltag im Salzlandkreis durch.

Schönebeck (vs) l Die Polizei führt am 12. März im Salzlandkreis einen Kontrolltag durch. Wie das Polizeirevier des Salzlandkreises mitteilt, werden an diesem Tag feste Kontrollstellen im gesamten Kreisgebiet errichtet sein.

Besondern achten die Beamten dabei auf:

Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer

Verstöße gegen die Gurt- und Helmpflicht

Befolgung der Lichtsignale und Vorrangzeichen

Geschwindigkeitsüberschreitungen

Kontrollen der Fahrtüchtigkeit und ähnliches

Wo genau die Kontrollstellen eingerichtet sind, ist offiziell nicht bekannt.