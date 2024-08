Großeinsatz der Polizei mitten in Aschersleben fördert diverses Diebesgut zutage, in Bernburg suchen die Ermittler nach einem flüchtigen Gewalttäter, der einen Schönebecker in die Brust gestochen hat, ein Hundeflüsterer aus Schackstedt soll bei schweren Fällen helfen: Im Ticker von Donnerstag, 1. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live" heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 1. August 2024.

18.02 Uhr: Das neue Schuljahr beginnt und knapp 200 Kinder werden in Schönebeck und Ortsteilen eingeschult.

Besonders für Erstklässler birgt der Schulweg viele Gefahren. Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, hängen an vielen Grundschulen Banner, wie diese. (Foto: Alina Bach)

Worauf Eltern und andere Verkehrsteilnehmer jetzt achten müssen, lesen Sie hier.

Aufwind für das Bernburger Stadtzentrum

17.53 Uhr: Nach jahrelangem Leerstand sind neue Mieter für ehemaligen Fahrradladen und ein weiteres Geschäft gefunden worden.

Nzar Alalo (links) kassiert die Kunden im neuen Sham-Markt an der Lindenstraße in Bernburg ab. (Foto: Engelbert Pülicher)

Und der Trend hält an. Was im früheren Fahrradladen jetzt zu finden ist und was sonst noch alles kommt, erfahren Sie hier.

Unter Drogen: Mopedfahrer in Könnern gestoppt

17.31 Uhr: Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Könnern einen unter Drogen stehenden Mopedfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie es aus dem Revier hieß, wurde der 23-Jährige in der Schillerstraße kontrolliert. Während der Kontrolle wurden typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht.

Im Zuge des eingeleiteten Bußgeldverfahrenes wurde dem Mopedfahrer zur Beweissicherung Blut abgenommen. Die Weiterfahrt wurde für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Diebesgut bei Großeinsatz sichergestellt

17.02 Uhr: Jetzt ist klar, worum es bei dem Großeinsatz der Polizei heute Morgen in Aschersleben ging: Die Ermittlerbande wähnen sich auf der Spur einer Diebesbande.

Mehrere Polizisten haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durchsucht. Immer wieder warten sie vor dem Eingang. (Foto: Frank Gehrmann)

Bei einem großen, geplanten Polizeieinsatz in Aschersleben sind insgesamt vier Objekte durchsucht worden. Dabei soll diverses Diebesgut sichergestellt worden sein. Alle Einzelheiten zu dem Einsatz, die bisher bekannt sind, lesen Sie hier.

Sperrung in Magdeburg trifft auch Schönebecker

16.32 Uhr: Wer über Westerhüsen von Schönebeck nach Magdeburg einfahren möchte, muss sich aktuell auf eine Umleitung einstellen. Nachdem am Mittwoch eine Vollsperrung für den Kfz-Verkehr in der Straße Alt Salbke – im Bereich zwischen Blumenberger Straße und Oschersleber Straße – eingerichtet werden musste, ist der Südosten Magdeburgs zur Sackgasse geworden.

Der betroffene Abschnitt ist Teil der Hauptverkehrsachse durch zwischen Westerhüsen und Buckau. Grund für die Blockade sind notwendige Reparaturarbeiten nach einer Havarie an einer Trinkwasserleitung der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) auf Höhe von Alt Salbke 46-50.

Wie lange genau die Reparaturarbeiten – inklusive Vollsperrung – andauern sollen, konnte von den SWM zunächst noch nicht gesagt werden. Aber: „Der von der Sperrkommission benannte 9. August scheint jedoch realisierbar.“ (kf)

Ohne Führerschein, nicht versichertes Fahrzeug, gestohlene Kennzeichen

16.06 Uhr: Ein 23-Jähriger ist am Mittwoch auf dem Markt in Schönebeck von der Polizei kontrolliert worden. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und das Fahrzeug nicht versichert war.

Am Fahrzeug befanden sich die noch zugelassenen Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges. Zudem zeigte der Mann laut Polizei eindeutige Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ferienprogramm in den Horten

15.41 Uhr: Die Horte in Aschersleben haben auch in den Ferien Spannendes geboten.

Zum Beispiel der IB-Hort an der Grundschule Pfeilergraben: Mit Spiel und Spaß wird hier Alltagskompetenz vermittelt. Was genau, lesen Sie hier.

Bauchtanz in Bernburg

15.06 Uhr: Für tanzbegeisterte Anfänger und Neueinsteiger startet die Kreisvolkshochschule des Salzlandkreises den Kurs „Bauchtanz“ am Mittwoch, 14. August, 16 Uhr, am Standort Vor dem Nienburger Tor 13a in Bernburg: Wer ist neugierig, bewegt sich gern und hat Lust, nach orientalischer Musik zu tanzen?

Der Kurs „Bellydance – Bauchtanz für Einsteiger“ sei für Frauen und Mädchen geeignet, heißt es vom Kreis. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Der Kurs vermittelt die Grundtechnik und gibt einen Einblick in die bunte Welt des modernen orientalischen Tanzes. Die Kursleiterin ist eine ausgebildete Tanztrainerin und erfahrene Bühnen- und Solotänzerin.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen telefonisch unter (03471) 684 62 42 18 oder online unter kvhs.salzlandkreis.de.

Gemeinde in Barby feiert Sommerfest

14.36 Uhr: Zum Sommerfest der Evangelischen Kirchengemeinde Barby wird am Sonnabend, 17. August, ab 18 Uhr in den Pfarrgarten hinter der Johanniskirche (Schloßstraße 26) eingeladen.

Dort spielt die Band „Glinde 7“. Es gibt Musik von der grünen Insel bei Bratwurst und Bier. Sollte wider Erwarten das Wetter schlecht sein, findet das Konzert in der benachbarten Johanniskirche statt.

Jubiläen in Egeln

13.42 Uhr: Der Egelner Förderverein, der sich 1994 für den Erhalt der historischen Anlage engagiert, feierte sein Jubiläum und das seiner Puppenbühne mit zahlreichen Gästen.

Dabei ließ der Vorsitzende Peter May die Aktivitäten Revue passieren. Was er zu erzählen hat, lesen Sie hier.

Neptun in der Saaleperle

13.03 Uhr: Im Erlebnisbad „Saaleperle“ im Bernburger Stadtteil Neuborna wird übermorgen am Samstag das Fest um den Wassergott gefeiert.

Arschbomen-Contest, Wasserlauf, Taufe: Was die Besucher alles erwartet, lesen Sie hier.

Aus Söke über Berlin nach Schönebeck

12.29 Uhr: Für die Schönebecker Teilnehmer der Jugendbegegnung ging es am Montag von der Partnerstadt Söke in der Türkei nach Berlin. Am Flughafen BER wurde die Reisegruppe von den Schönebecker Jugendlichen in Empfang genommen, anschließend ging es gemeinsam in Richtung City. Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude und Spreeufer standen unter anderem auf dem Programm. Anschließend ging es zur Jugendherberge nach Magdeburg.

Einen Tag später gab es eine ausführliche Kennenlernrunde im Mehrgenerationenhaus von Rückenwind, bei der auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch die Delegationen begrüßte. Später folgte ein Besuch im Kunsthof und am Gradierwerk Bad Salzelmen. Anschließend stand eine Führung durch die Johanniskirche auf dem Programm. Den Abend rundeten die Teilnehmer mit einem Spaziergang entlang der Elbpromenade auf dem Salzblumenplatz und einen Blick auf das längste bewohnte Fachwerkhaus Europas ab.

Darüber hinaus stehen noch eine Kanutour auf der Elbe, ein Besuch der Landeshauptstadt sowie der Gedenkstätte in Marienborn auf dem Programm. Im Oktober solle dann der Gegenbesuch der deutschen Jugendlichen in Söke erfolgen.

Schönebecker in Bernburg in die Brust gestochen

11.58 Uhr: Auch in Bernburg herrschte Aufregung, aber schon am Mittwochabend: Nach einem hangreiflichen Streit in der Innenstadt wurde ein 30-jähriger Schönebecker in der Bernburger Innenstadt angestochen.

Die Polizei sucht noch nach dem geflüchteten Tatverdächtigen. Was genau passiert ist, erfahren Sie hier.

Großeinsatz auf der Breite Straße in Aschersleben

11.24 Uhr: Aufregung in Aschersleben: Ein Polizei-Großeinsatz läuft in der Stadt.

Am Donnerstagmorgen haben Polizisten an der Breiten Straße mehrere Räume durchsucht. Etliche Kisten wurden in die Fahrzeuge verladen. Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Dorffest in Elbenau

11.13 Uhr: Auf dem Schulhof der Waldschule findet am Sonnabend, 10. August, das Elbenauer Dorffest statt. Beginn ist um 10 Uhr. Der Bürger- und Kulturverein Elbenau und der Sportverein Elbenau haben ein buntes Programm zusammengestellt.

Es reicht vom Familiensportfest am Vormittag über die Getränke- und Mittagsversorgung, einen Kinderflohmarkt um 14 Uhr und das Kinderfest um 15 Uhr, eine Film-/Fotopräsentation am Nachmittag bis zur Dorfdisco ab 19 Uhr.

Verkehr auf Breite Straße in Bernburg fließt bald wieder

10.41 Uhr: Autofahrer in Bernburg können aufatmen: Am Dienstag, 13. August, soll um 10 Uhr die neu installierte Balkenwehranlage auf der Breite Straßen im Bereich der Flutbrücke zur Probe aufgebaut werden.

Die Breite Straße in Bernburg bleibt noch 14 Tage gesperrt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Diese soll künftig die dazu beitragen, die Bernburger Talstadt vor Hochwasser der Saale zu schützen. Nach dem erfolgten Probeaufbau soll die Breite Straße für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. (kt)

Ärger um den neuen Abwasserkanal in Nachterstedt

10.12 Uhr: Ein neuer Abwasserkanal sorgt in Nachterstedt für wenig Begeisterung.

Regen- und Abwasser dürfen nicht mehr vermischt werden, weshalb einige Nachterstedter nun einen neuen Kanal bekommen. Was die Anwohner daran stört, lesen Sie hier.

Führung durch Kostüme und Bühnenbilder

9.37 Uhr: Zur nächsten öffentlichen Führung durch die Ausstellung „Bläue. Kostüme und Bühnenbilder für Lohengrin. Bayreuther Festspiele 2018“ lädt die Grafikstiftung ein. Während des Rundgangs werden Silvia Käther und Jonas Brösel über Hintergründe und Besonderheiten ausgewählter Werke sprechen.

Im Anschluss können sich die Gäste gern in die obere Etage begeben, wo seit Juni Künstler des Internationalen Sommerateliers arbeiten. Die Führungen finden am Sonntag, 11. August, um 11 und um 14 Uhr in der Grafikstiftung in der Wilhelmstraße in Aschersleben statt.

Ranies feiert Sommerfest

8.58 Uhr: Das 53. Ranieser Sommerfest veranstaltet der Kultur- und Sportverein am Sonnabend, 10. August, und am Sonntag, 11. August, auf dem dem Sportplatz.

Sportlich geht es am Sonnabend beim Volleyballturnier und beim Bogenschießen zu. Um 15 Uhr ist dann die offizielle Eröffnung des Ranieser Sommerfestes geplant, es folgt ein buntes Programm bin in den Abend.

Um 19 Uhr beginnt die Late-Night-Show mit DJ Magxima. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Musikalischen Frühschoppen. Der Eintritt ist frei.

Die Azubis sind die Stars

8.24 Uhr: Mit dem heutigen 1. August beginnt für viele junge Menschen das Ausbildungsjahr. Auch im Autohaus CarUnion am Standort in Aschersleben.

Großer Bahnhof bei der Pressekonferenz der Handwerkskammer Magdeburg in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Warum zwei Azubis in Aschersleben zum Ausbildungsbeginn die heimlichen Stars sind, lesen Sie hier.

Vor Gericht: Bei Arbeitgeber in die Kasse gegriffen

7.46 Uhr: Über 1.600 Euro soll einer Staßfurterin gegenüber ihrem Arbeitgeber in Schönebeck unterschlagen haben. Laut Staatsanwaltschaft soll die Frau Zugriff auf die Kasse gehabt haben, in der im August vergangenen Jahres dann der Fehlbetrag registriert wurde. Nun muss sich die Frau dafür im Schönebecker Amtsgericht verantworten.

In den Ermittlungsakten der Polizei, die im Prozess erörtert werden, heißt es, dass keine Einbruchsspuren oder ähnliches an Türen und Geldkassette festgestellt wurden. Geständnis vor Gericht Die bereits wegen Betruges vorbestrafte Staßfurterin räumt die Vorwürfe schließlich vor dem Amtsgericht ein. Ja, sie habe das Geld tatsächlich genommen.

Strafrichter Eike Bruns verurteilt sie daraufhin zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro (50 Tagessätze á 30 Euro). Außerdem wird die Einziehung des erbeuteten Geld angeordnet. (pc)

Tomatentag und Hoffest in der Ökostation

7.20 Uhr: Die Ökostation Neugattersleben lädt am Sonnabend, 10. August, von 10 bis 14 Uhr, zum Tomatentag und Hoffest in die Ökostation, Förderstedter Straße 4, ein.

Es gibt dort Verkaufsstände, Essen, Tomatenschau und Kinderangebote.

Blutspenden in Staßfurt

6.52 Uhr: Die nächste Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in diesem Monat wird am Montag, 19. August, ausgerichtet.

Ort des Geschehens sind die Räume der Lebenshilfe, Strandbadstraße 1, in Staßfurt. Dort können Freiwillige in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr Blut spenden und damit Leben retten.

Engel-Klau und Wildblumenwiese

6.20 Uhr: Der Neue Friedhof von Calbe ist in der Vergangenheit von Diebstählen nicht verschont geblieben.

Besonders Buntmetalldiebe schlugen zu. Aktuell sorgt die Wildblumenwiese der Urnenanlage für Unverständnis. Worum es dabei genau geht, lesen Sie hier.

Was tun mit schwer zu vermittelnden Tieren?

6.11 Uhr: Amtstierarzt Christian Lutter plädiert für neue Wege im Umgang mit Vierbeinern in Tierheimen - mit den schwer vermittelbaren.

Unter den Händen von Verhaltenstrainer Erhard Royke werden falsch erzogene Hunde brav. Der Schackstedter hat jetzt auch Shay (Foto) in seine Hundefamilie aufgenommen. (Foto: Torsten Adam)

Welche Rolle dabei der Schackstedter „Hundeflüsterer“ Erhard Royke spielen könnte, lesen Sie hier.

Zweiradfreunde treffen sich in Mehringen

5.49 Uhr: „Mehringen ist nur einmal im Jahr“, postet jemand auf der Facebookseite der Zweitaktfreunde „Blaue Fahne“ Mehringen. Ganz nach den Partyhits um Mallorca oder Apres Ski. Zum fünften Mal laden die Mitstreiter um Kay Thormann am ersten Sonnabend im August wieder zum Oldtimer- und Zweitakt-Treffen auf die Insel ein. Beginn ist am Samstag, 3. August, um 9 Uhr.

Die Zweitaktfreunde Mehringen laden zum Oldtimer- und Zweitakttreffen mit Trabi, Wartburg, Habicht, Spatz, S51 und mehr ein. (Foto: Detlef Anders)

Simson- und MZ-Fahrer sowie Fans von Trabant, Wartburg, W50 und Co. werden zusammen mit anderen älteren Fahrzeugen auf der Insel erwartet. In den vergangenen Jahren konnten rund 1.000 Besucher begrüßt werden. Die Tuner der Bikes werden sich auf den Prüfstand freuen, der zum zweiten Mal aufgebaut wird. Der Eintritt kostet zwei Euro, für Kinder bis 14 Jahren ist er frei.