SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Ein Spatzennest in Leopoldshall soll integrativ werden, ein Campingplatz in Bernburg ist jetzt ein Weihnachtsdorf an der Saale, Schönebeck freut sich auf den Advent im Park mit Eisbahn: Im Ticker von Freitag, 29. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.